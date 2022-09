Taranto, ai domiciliari spaccia in casa eroina e cocaina: 45enne in carcere

Un continuo andirivieni di giovani, noti tossicodipendenti, all’interno di uno stabile della città vecchia, ha insospettito i colleghi dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto, anche perché nell'edificio viveva un pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari. I poliziotti hanno quindi organizzato un servizio di monitoraggio, e hanno verificato che i giovani, dopo aver bussato alla porta del 45enne ai domiciliari, entravano nella sua abitazione andando via a passo spedito pochi minuti dopo.

Dopo la perquisizione gli agenti hanno quindi capito che l'uomo aveva trasformato l'abitazione in una piazza di spaccio: nel mobile della cucina aveva due involucri in cellophane bianco contenenti eroina, per un peso totale di 65 grammi, e cocaina, per un peso totale di 9 grammi circa, insieme a un bilancino elettronico di precisione e a 239 euro in banconote e monete di vario taglio.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, il 45enne è stato arrestato presunto responsabile del reato di detenzione ai

fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato condotto in carcere.