Melucci: «Campo progressista da ricostruire subito. Le conquiste di Taranto vanno difese»

Tra gli osservati speciali della fase post elettorale c’è Taranto. La città della più grande acciaieria europea che da 10 anni almeno attende di essere riconvertita o quanto meno di essere meno dipendente dal carbone. Ma anche la città di Rinaldo Melucci, l’esponente del Partito Democratico che governa con i 5 stelle sia il Comune che la Provincia.

Il Movimento 5 stelle con il 32,7% dei voti è nettamente il primo partito della città dei due mari e il campo largo è maggioranza ma le divisioni di domenica sicuramente non hanno aiutato mentre appena 3 mesi fa Giuseppe Conte chiuse proprio a Taranto la campagna elettorale delle amministrative che riportarono Melucci alla guida di Palazzo di Città.

«Una parte del mondo progressista ed ecologista sente di aver smarrito qualche riferimento, il suo posto nella storia, la sconfitta è sconfitta – dice il primo cittadino alla Gazzetta - e va augurato senza indugio il buon lavoro a Giorgia Meloni e a tutti i parlamentari eletti in Puglia, che sono certo che si spenderanno per le nostre comunità, al netto delle idee di provenienza. Ma dico una parte di quel mondo, perché si è andati in ordine sparso, mentre c'erano alcuni esempi eclatanti, ed è il caso proprio di Taranto e della Puglia, di quante cose ci unissero con le altre forze progressiste, dalle battaglie sull'ambiente e la salute, a quelle sul lavoro, i giovani, le infrastrutture e i diritti civili, esempi di come si poteva affrontare meglio la sfida delle elezioni politiche, adottando un messaggio più chiaro, più prossimo alle persone, più votato al futuro, che è in sintesi ciò che significa essere progressisti».

Ma non è l’ora dei processi secondo Melucci. «Non è utile naturalmente cercare capri espiatori, né servono ricette precostituite, e anche se il PD in Puglia è migliorato di qualche punto percentuale rispetto al 2018, la partita l'ha comunque persa quella parte di Paese che guardava con maggiore consapevolezza e responsabilità ai temi della sostenibilità e della modernità, agli orizzonti europei. Tutto compiuto, allora? Niente affatto. Quel cammino del nostro vivere democratico è ancora lungo, abbiamo il dovere di ricostruire il campo progressista, la responsabilità di rimettere al centro del dibattito il futuro, la qualità della vita, il benessere per tutti. Bisogna recuperare le ragioni dei tanti, troppi, che ancora disertano le urne, magari iniziando col cambiare una astrusa legge elettorale».

Melucci non ci gira attorno: «Dobbiamo difendere tutti insieme le conquiste di Taranto degli ultimi anni. Si può fare partendo proprio dai territori, facendo sentire le persone protagoniste di un processo, come fanno normalmente gli amministratori locali, superando i veti e le faide tra correnti, ritessendo con pazienza la tela verso gli altri soggetti progressisti, a cominciare dal M5S. Ora c'è una montagna più alta da scalare, un partito tutto nuovo di donne e uomini che si scrolli di dosso le vecchie categorie e le vecchie consuetudini, che torni a parlare la lingua della strada, nel senso più bello del termine, che sia percepito come uguaglianza e futuro allo stato puro. Mando un grande abbraccio al nostro Ubaldo Pagano e un ultimo ringraziamento sentito ai generosi candidati del PD e a tutti i volontari e gli elettori, rimettiamoci presto in cammino>. La chiusura del ragionamento con la Gazzetta, il sindaco di Taranto la dedica ad una citazione di Mandela al quale è particolarmente affezionato: «Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà. Ma ho scoperto che dopo aver scalato una montagna ce ne sono sempre altre da scalare. Adesso mi sono fermato un istante per riposare, per volgere lo sguardo allo splendido panorama che mi circonda, per guardare la strada che ho percorso. Ma posso riposare solo qualche attimo, perché essere liberi vuol dire anche avere grandi responsabilità, e io non oso trattenermi ancora: il mio lungo cammino non è ancora terminato».