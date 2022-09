Incendio sul tetto di ospedale privato a Taranto, nessun ferito

TARANTO - Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi sul terrazzo del D’Amore hospital a Taranto, probabilmente a causa di un problema all'impianto di climatizzazione o aerazione. Nessun danno alle persone. Le fiamme sono state domate da un manutentore prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno dovuto comunque bloccare un tratto di viale Magna Grecia per procedere alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri. La scena che documenta la fiammata seguita da un denso fumo nero è stata ripresa da un passante e diffusa sui social network. Il video in poco tempo è diventato virale. Attimi di tensione ma nessuna conseguenza per i dipendenti e i pazienti della struttura, un ospedale privato polispecialistico accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale che offre prestazioni sia in regime ambulatoriale che di ricovero.