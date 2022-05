Maruggio, trovato cucciolo di volpe denutrito: salvato da 2 ragazzi

MARUGGIO - Un cucciolo di volpe è stato trovato in un avanzato stato di denutrizione nelle campagne di Maruggio da due ragazzi che hanno immediatamente allertato il centro territoriale di prima accoglienza fauna di Manduria. La piccola volpe debilitata e denutrita è stata ricoverata nel centro e rimarrà lì per qualche giorno in osservazione. Dopo il primo ciclo di cure, le sue condizioni sembrano migliorare: l'animale si alimenta regolarmente e presto tornerà in libertà.