Sorpresi in auto con la droga, marito e moglie arrestati dai Carabinieri a Massafra

I Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno arrestato un 35enne ed una 36enne, marito e moglie, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. In particolare, durante un ordinario controllo alla circolazione stradale, la coppia è stata fermata a bordo della propria autovettura ma l’uomo, che conduceva l’auto, ha iniziato a manifestare evidenti segnali di nervosismo, che hanno indotto i militari ad effettuare un’attenta perquisizione, nel corso della quale è stato rinvenuto, sotto il sedile anteriore, un marsupio con all’interno oltre 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La perquisizione è stata quindi estesa anche all’abitazione di residenza in Massafra, ove sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di marijuana, suddivisi in diverse dosi, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento, oltre alla somma di 330 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestro e consegnato al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, per le specifiche analisi quali-quantitative. Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato oltre 60mila euro.

La coppia, su disposizione del PM di turno presso la Procura jonica, è stata tradotta presso la propria abitazione e sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e fatta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.