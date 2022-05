Festa San Cataldo, a Taranto riprendono le processioni

TARANTO - Tornano l’8 e il 10 maggio prossimo a Taranto, dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia, le processioni a mare e a terra in onore del patrono San Cataldo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, l’arcivescovo Filippo Santoro ha toccato tutti i temi fondamentali dell’attualità cittadina e internazionale. «La Festa patronale - ha sottolineato - dev'essere anche l’occasione per riflettere sulla situazione sociale e politica che sta vivendo la città, senza trascurare la questione ambientale, lavorativa e anche la guerra in corso. San Cataldo deve aiutarci in questo frangente delicato in cui si avverte soprattutto una forte esigenza di pace in Europa, nel mondo e anche nelle nostre case». Domenica 8 maggio si terrà la processione a mare a bordo della nave «Cheradi» della Marina Militare preceduta, alle 18.45, dalla cerimonia «U' Pregge» con la consegna simbolica della statua al Commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio.

Lunedì 9 maggio alle 19.45, nella Basilica Cattedrale, il conferimento del Cataldus d’Argento 2022, premio della Camera di Commercio di Taranto e del Comitato dei Festeggiamenti di San Cataldo. I testi del magistero di Papa Francesco verranno affidati alla lettura dell’attore Sebastiano Somma. Martedì 10 maggio, invece, la processione a terra per le vie del borgo, con benedizione ai fedeli di Mons. Santoro dal balcone della chiesa del Carmine. Durante la processione, al passaggio del simulacro dal ponte girevole, omaggio dal mare degli acrobati A.S. Taranto Flyboard di Andrea Di Donna. Sempre il 10 maggio, con inizio alle 21.30, in piazza Castello, spettacolo musicale «Attenti a Lucio!», il nuovo progetto artistico dell’Orchestra della Magna Grecia dedicato al compianto cantatore bolognese Lucio Dalla. Il concerto sarà diretto e arrangiato dal maestro Giacomo Desiante, la voce di Lorenzo Campani, allievo di Mogol. Alle 23.45 tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici dal Castello Aragonese.