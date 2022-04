TARANTO - I marinai russi mostravano compiaciuti le foto di Putin abbracciato a Berlusconi, intonavano canzoni napoletane e a bordo, sul ponte di comando di una delle navi più armate della storia, si brindava alla salute e all’amicizia tra la Russia e l’Italia. Vodka ghiacciata da bere “alla goccia”. «I russi si avvicinano alla Nato». Titolava così l’edizione di Taranto della Gazzetta il 13 settembre del 2004. Il giorno prima, alle banchine della Stazione navale sullo Jonio, si erano ormeggiate cinque navi della flotta del Mar Nero arrivate a Taranto con alla testa l’incrociatore «Moskva», l’ammiraglia della Marina russa colata a picco al largo di Odessa, in Ucraina, nelle scorse ore.

«La nave da guerra Moskva ha perso stabilità ed è affondata mentre veniva rimorchiata durante una tempesta» ha ammesso, nella serata di giovedì, la Difesa moscovita. La sorte dell’incrociatore era rimasta sospesa per tutta la giornata, dopo che un’esplosione notturna avvenuta a bordo aveva costretto l’equipaggio ad abbandonare la nave: Kiev sosteneva che fosse piegata su un fianco e a rischio affondamento, Mosca affermava - con la conferma ufficiosa del Pentagono - che il «Moskva» fosse stato rimorchiato e trainato verso il porto di Sebastopoli. Invece poche ore dopo è arrivata la drammatica conferma russa: l’ammiraglia della flotta di Putin nel Mar Nero è affondata.

Varato nel 1983, l’incrociatore russo era diventato celebre per aver ospitato nel 1990 a Yalta la conferenza di pace per il controllo sulle armi nucleari. A Taranto, nel 2004, arrivò insieme con una flotta di scorta dalla micidiale potenza di fuoco: il cacciatorpediniere «Smetlivy», l’unità anfibia «Azov», il rifornitore di squadra «Bubnov» e il rimorchiatore «SB36».

Ma lo spirito della missione a Taranto era tutto fuorché una minaccia. Anzi. A bordo dell’incrociatore con la stella rossa stampata sulle rampe lanciamissili, infatti, c’era anche il Complesso di danza e canto del Mar Nero. Si restava interdetti, in quei giorni di metà settembre a Taranto, a guardare i lanciamissili verticali del «Moskva» e le biondissime e affusolate ballerine del Complesso picchiarci sopra i loro tacchetti, mentre si abbandonavano ai ritmi sfrenati della «balalaika».

I russi a Taranto si facevano in quattro per cancellare la memoria della Guerra Fredda. Arrivavano persino a intonare «’O surdato ’nammurato», ritornello in napoletano, strofe in cirillico stretto. Ma, nonostante gli sforzi e i sorrisi esibiti davanti all’ufficiale politico inviato direttamente da Mosca, il «Moskva» restava soprattutto la nave da guerra per eccellenza del blocco ex sovietico: un dedalo di antenne, quella sagoma affusolata e spigolosa, i tubi per il lancio dei missili a prua sovrastati da una enorme stella rossa. La parola d’ordine in quei giorni, con il mondo che provava ancora a rimarginare le ferite dell’attacco terroristico a New York di 3 anni prima, era cooperazione. E così la marcia di avvicinamento della Federazione russa ai Paesi della Nato vide in Taranto una delle sue tappe fondamentali.

Le unità navali della Flotta del Mar Nero, in quei giorni, provarono a dare la caccia ai terroristi, scambiando esperienze e professionalità con i marinai italiani. La complessa esercitazione si svolse nelle acque del Golfo di Taranto, ma era stata pianificata da tempo tra Roma e San Pietroburgo. «Un evento straordinario per noi russi», lo aveva definito 18 anni fa l’ambasciatore della Federazione russa in Italia, Alexey Mekhsov, partecipando ad una conferenza stampa a bordo dell’incrociatore ormeggiato a Taranto. I giornalisti furono fatti accomodare, dopo essere stati sottoposti a controlli rigidissimi, nel salone di rappresentanza della nave. Un enorme sala rettangolare completamente circondata dagli specchi che lasciavano immaginare decine di occhi nascosti dietro quei riflessi a scrutare gli ospiti a bordo. Intorno al tavolo della stampa uno stuolo di camerieri in livrea bianca e guanti pronti a servire vodka e gazzosa di marchi sconosciuti all’Occidente.

Mekhsov aveva parlato delle relazioni tra i due Paesi definendole dinamiche e costruttive. Dalla fine della Guerra Fredda, era la prima volta, quella, in cui la flotta russa e le navi della Marina italiana dialogavano insieme. Un segnale di amicizia legato anche agli stretti rapporti che il presidente della Federazione russa Putin aveva all’epoca con il premier italiano Silvio Berlusconi. Alla conferenza stampa erano presenti anche l’allora ammiraglio Vladimir Masorin, comandante della flotta russa nel Mar Nero, l’ammiraglio Vasily Vostukov, comandante della 30ª Divisione navale russa, il comandante del «Moskva», Alexander Sherbisky, l’allora comandante del Dipartimento marittimo dello Jonio, ammiraglio di squadra Francesco Ricci, e il contrammiraglio Andrea Toscano, comandante delle forze d’altura della Marina militare italiana. Proprio l’ammiraglio Ricci aveva espresso un plauso alla sottolineandone, però, anche un altro aspetto. «Grazie alla presenza del complesso di canto e danza del Mar Nero, abbiamo apprezzato i nostri colleghi - aveva detto Ricci all’epoca -, anche per gli aspetti culturali. Questo ci ha aiutato a capire meglio lo spirito del popolo russo».

Ma quando la Fanfara della Marina aveva attaccato le prime note dell’inno russo e sul pennone della Stazione navale si era levata la bandiera della Federazione, ai marinai italiani con qualche capello grigio era venuta la pelle d’oca. La stessa sensazione avranno provato i militari di Putin sulla musica dell’inno di Mameli.