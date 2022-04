«Cari candidati sindaco di Taranto, un Patto per la Salinella»

TARANTO - Un Patto con il quartiere Salinella di Taranto. Lo propone ai candidati sindaco l’Osservatorio permanente Salinella (Ops), in un documento firmato da Francesco Settembre. E prima ancora di snocciolare i temi su cui, secondo l’Osservatorio, conviene riflettere, è opportuno soffermarsi proprio sull’etimologia della parola. Patto deriva dal latino pacisci (proteggere), ma ha in sè la radice di pax, pacis (pace). Bene, proprio così. Chi si candida ad amministrare Taranto, deve fare pace (imperativo categorico morale) con chi abita in quel quartiere.

La Salinella, in attesa che i progetti approvati dalla precedente Amministrazione comunale (sindaco Melucci, assessore Occhinegro) si concretizzino, vive in una condizione di oggettivo isolamento. È fisicamente tagliata in due dal resto della città anche (anzi soprattutto) a causa di una viabilità e di infrastrutture che verso la fine degli Anni Novanta, hanno aggravato una cesura. Che già esisteva e che, invece, andrebbe annullata, ricucendo un territorio così vadsto (e spesso privo di servizi) e riannondalo con gli altri quartieri cittadini. E allora, fatta questa premessa, cosa propone l’Osservatorio permanente Salinella? L’associazione, in particolare, richiede interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico che causa spesso frequenti allagamenti e per i qulai sarebbero già disponibili 4 milioni di euro, ma chiede anche la realizzazione e valorizzazione del parco etnobotanico «Laudato Si’» (conosciuto anche come «Oasi della Salina Piccola» e «Parco del Mediterraneo»). Massima attenzione, viene richiesta sui Giochi del Mediterraneo (strutture sportive, Parco Giochi del Mediterraneo) e sulla definizione del piano di lottizzazione «Taranto Due». Francesco Settembre di Ops prosegue così: «Azioni non meno importanti rispetto al “Cantiere Salinella”, con quanto elencato si chiede al futuro sindaco di investire nella cultura e nella socialità. A proposito di scuole, nel Cep non ci sono scuole, di alcun grado, e si ritiene necessario effettuare almeno un censimento o un’indagine per valutare l’apertura di classi o sezioni anche in maniera sperimentale. È, inoltre, importante che si sviluppi una collaborazione tra assessorato alla Pubblica istruzione e realtà educative già operanti nel territorio per proporre attività che favoriscano la partecipazione della comunità e la valorizzazione degli spazi di aggregazione, incrementando offerta formativa e occasioni di sviluppo culturale e artistico».

Inoltre, in considerazione dell’approssimarsi delle elezioni amministrative, l’Osservatorio invoca il ripristino dei seggi elettorali, «visto che, al momento, gli abitanti del Cep votano all’istituto “Archimede”, non collegato dai mezzi pubblici, e gran parte degli anziani non si reca alle urne (su questo c’è stata una petizione firmata da 701 cittadini e consegnata all’Amministrazione Melucci nel marzo 2019)». Nel suo documento, Francesco Settembre sottolinea l’esigenza di avere dei punti di ritrovo inclusivi per tutte le età ed esigenze. «Oltre ai già previsti parchi, vi è ancora da ultimare il progetto del Salinella Dog Park iniziato vicino al PalaFiom e - si riporta dalla nota - mai completato (anche questo al centro di una petizione), e riteniamo ci sia spazio per riqualificare aree e strutture completamente abbandonate affinché siano rese fruibili dai cittadini. Si potrebbero - propone Settembre - ad esempio realizzare, intercettando fondi nazionali ed europei, un polo culturale - biblioteca ristrutturando il rudere sito nei pressi dello stadio “Iacovone”, o ancora realizzare un teatro comunale ripristinando il rudere della piscina nei pressi della palestra Ricciardi». Infine, per l’Ops si potrebbero anche realizzare degli orti di quartiere, assegnando fazzoletti di terra a cittadini affinché possano dedicarsi alla cura della terra, promuovendo quindi una cultura della sostenibilità e dando nuova vita ad appezzamenti di terra incolti e abbandonati.



A proposito, infine, della viabilità l’Osservatorio permanente Salinella propone: la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via lago di Montepulciano e via Golfo di Taranto; la manutenzione periodica del verde pubblico; potenziamento dei collegamenti urbani e dei trasporti pubblici (pista ciclabile, Brt, servizio autobus standard)»