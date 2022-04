Martina, un premio ai sanitari-eroi

MARTINA - Ignazio Pasculli è un anestesista di 64 anni. Lavora al Presidio ospedaliero Valle d’Itria di Martina Franca, la sua è una storia simile a quella di tanti altri medici che, in questi due anni di pandemia, hanno messo la vita degli altri davanti alla propria. Siamo a maggio del 2021, è domenica e Ignazio durante un turno di notte viene chiamato a intervenire d’urgenza presso il reparto di medicina, che allora era stato trasformato in reparto covid. Ad attenderlo c’era un paziente con grave obesità che era affetto da polmonite e altrettanto grave insufficienza respiratoria. Il team di medici immediatamente si è reso conto delle condizioni del paziente, tanto da effettuare subito un tentativo di respirazione non invasiva per tentare di stabilizzare le sue condizioni e procedere contestualmente all’intubazione. Non c’è stato tempo, perché l’uomo è andato in arresto cardiaco e nel giro di pochissimi secondi è spirato sotto gli occhi del personale sanitario.

È una questione di attimi, la vita sa come farti trovare impreparato di fronte alla morte. I sanitari, medici e infermieri lo sanno bene: è sempre una questione di attimi, anche quando devi bardarti velocemente per intervenire d’urgenza su un paziente Covid. Ma per i medici eroi la vita degli altri viene sempre prima di tutto. Le procedure di intubazione e i tentativi di respirazione sui pazienti, generano una nebulizzazione che va a saturare l’ambiente e, nel caso di pazienti covid, il virus si propaga nell’aria. Il 28 maggio Ignazio Pasculli viene sottoposto a tampone e gli viene riscontrato il covid, così come anche a una sua infermiera che durante quel turno aveva operato assieme a lui, su quel povero paziente che quella notte aveva lasciato la sua vita terrena. Giovedì prossimo Ignazio, in rappresentanza di tutto il personale sanitario dell’ospedale di Martina Franca, riceverà una testimonianza di stima da parte dell’associazione Asterisco, per l’impegno profuso durante l’emergenza pandemica. Un piccolo gesto di riconoscenza per tutti gli “eroi moderni” che non si sono mai risparmiati e che si sono prodigati per prendersi cura del prossimo.

Fin dall’inizio della pandemia di Covid 19 gli operatori sanitari sono stati in prima linea. Negli ospedali, e in generale nel settore dei servizi di assistenza, molti lavoratori hanno pagato il loro lavoro con la vita, all’inizio dell’emergenza anche a causa della mancanza di idonee attrezzature di protezione. Nessuna di queste manifestazioni di gratitudine è un gesto banale.