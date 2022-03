Martina Franca, cassonetti stracolmi e rifiuti ovunque: scoppia la protesta

Cassonetti insufficienti e rifiuti gettati ovunque. È la situazione denunciata dai cittadini del quartiere Montetullio di Martina Franca. Dal 4 febbraio il Comune non risponde a una richiesta di ascolto da parte degli abitanti della zona, inviata da Tommaso Lafornara, amministratore del supercondominio che raggruppa ben 224 famiglie.

Più volte è stato rappresentato al Comune di Martina Franca e alla Monteco che i condomini provvedono al conferimento dei rifiuti tramite gli appositi cassonetti posizionati in loco che, considerato l’elevato numero di residenti, sono assolutamente insufficienti a raccogliere i rifiuti di così tante famiglie con la conseguenza che, quotidianamente, i rifiuti vengono lasciati fuori dai cassonetti, sempre pieni. Per di più i sacchetti della spazzatura lasciati sull’asfalto non vengono neppure ritirati dagli addetti alla raccolta; tale situazione crea diversi problemi oltre che di spazio, di decoro e di salubrità, anche di ordine pratico.

L’immondizia infatti è lasciata alla mercè di animali randagi che rovistano al loro interno spargendo ulteriori rifiuti sul suolo e diventando ricettacolo di altri animali e insetti vari. A ciò si aggiunge che durante la stagione invernale, con il vento e con la pioggia, il pattume viene trascinato per diversi metri, creando problemi di sicurezza, all’incolumità pubblica e ancora spargimento di rifiuti. I cassonetti inoltre, sono rotti, senza coperchi e sporchi.