Il «teorema» sull’appalto del S. Cataldo di Taranto: il gip disse «no» alla proroga delle intercettazioni

Dalle primarie del 2019 per la scelta del candidato sindaco del centrodestra a Bari si è arrivati al maxiappalto per l’ospedale di Taranto. L’inchiesta che a inizio marzo ha portato la Procura di Bari a contestare le accuse di falso e falso per induzione al capo di gabinetto della Regione, Claudio Stefanazzi, e al direttore generale dell’Agenzia per il territorio (Asset) Elio Sannicandro è partita da una ipotesi di corruzione, non verificata e dunque lasciata cadere: che cioè l’appalto sia stato il prezzo della «occulta desistenza» di Nicola Canonico alle elezioni comunali di Bari del 2019, quelle vinte con il 66,27% da Antonio Decaro contro Pasquale Dirella, candidato del centrodestra sponsorizzato, appunto, dal costruttore barese Canonico.

Tutte le verifiche effettuate dalla Finanza su questo teorema investigativo - come la «Gazzetta» ha raccontato ieri - hanno dato esito negativo. E negativo è stato anche l’esito delle intercettazioni telefoniche, attivate nella primavera dello scorso anno sui cellulari di cinque persone sentite come persone informate dei fatti (e dunque non indagate). Negli atti depositati dalla Procura di Bari c’è soltanto la trascrizione di due conversazioni tra un imprenditore e un suo amico, poco dopo che il primo ha lasciato gli uffici in cui è stato interrogato: commentano fatti giudiziari ma non inerenti all’inchiesta sull’ospedale. Tanto che il gip Antonella Cafagna ha detto «no» alla proroga delle intercettazioni: i primi 15 giorni di ascolto dei telefoni non hanno dato alcuna forma compiuta al sospetto di uno scambio.

È rimasto dunque il presunto rapporto tra Canonico ed Elio Sannicandro, che - in base alla impostazione accusatoria - avrebbe dovuto portare il secondo ad astenersi da partecipare alla commissione di appalto anche perché coordinatore del Piano strategico per Taranto in cui si fa riferimento all’ospedale: a dirlo è un parere dell’Anac che, però, la difesa dell’ingegnere barese contesta decisamente. Sia perché non esistono rapporti politici di alcun tipo, sia perché il Piano strategico fa un’attività descrittiva ma non entra in alcun modo nel merito delle scelte per il successivo appalto dell’ospedale. Tra gli atti depositati dalla Procura c’è la radiografia della situazione patrimoniale e delle attività professionali e imprenditoriali riconducibili sia alla famiglia di Elio Sannicandro che a quella di Claudio Stefanazzi: dagli atti non emerge nessun rapporto con alcuno degli appaltatori, escludendo ancora una volta in radice l’ipotesi della corruzione. Nel fascicolo sono entrate alcune lettere anonime (una delle quali già circolata all’epoca nelle redazioni dei giornali), come quella di «un cittadino onesto» che ha raccontato presunte irregolarità nelle primarie con cui nel 2019 il centrodestra scelse Pasquale Dirella (fino a pochi mesi prima alleato di Decaro, così come Canonico lo era di Michele Emiliano) al posto di Fabio Romito per il quale scese a Bari anche Matteo Salvini. Anche su questo (l’ipotesi che le primarie siano state truccate acquistando i voti) non è stato trovato alcun riscontro.

L’appalto per l’ospedale San Cataldo è stato assegnato alla Ati guidata dalla Debar per 126 milioni, con un ribasso del 24,7% sul prezzo a base d’asta e con una riduzione di 846 giorni sui tempi progettuali di realizzazione. L’aggiudicazione è passata al vaglio del Tar di Lecce (che l’ha annullata) e del Consiglio di Stato (che l’ha ripristinata), e il contratto è stato firmato a settembre 2020: i lavori sono in corso, ma nel frattempo la Cn Costruzioni di Canonico è uscita dall’Ati per scelta imprenditoriale.