«Ospedale di Taranto, appalto pilotato per gli amici», chiuse indagini su Sannicandro e Stefanazzi

L’ingegner Elio Sannicandro non avrebbe potuto far parte della commissione che ha aggiudicato il maxi-appalto da 159 milioni per l’ospedale “San Cataldo” di Taranto. È per questo che la Procura di Bari ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all’allora commissario straordinario (ora direttore generale) dell’Agenzia regionale Asset e al capo di gabinetto della Regione, Claudio Stefanazzi. Il procuratore aggiunto Alessio Coccioli e il pm Michele Ruggero contestano ai due l’ipotesi di concorso in falso ideologico continuato, con l’aggravante di aver commesso il reato nella loro veste di pubblici ufficiali e di aver tratto in inganno Invitalia nella designazione dei commissari.

Tutto ciò sarebbe avvenuto - sempre secondo le indagini - con l’obiettivo di “avvantaggiare illecitamente una cordata di imprenditori interessati all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale”, appalto vinto dal raggruppamento composto da Debar Costruzioni (capofila), Cn Costruzioni Generali, consorzio stabile Com Scarl e Edilco e su cui si è sviluppato anche un corposo contenzioso in sede amministrativa.

La Procura ipotizza infatti che Sannicandro (la cui designazione è stata formalmente firmata da Stefanazzi) fosse incompatibile rispetto a quell'incarico (e dunque avrebbe dovuto astenersi) sia perché aveva partecipato come coordinatore all’elaborazione delle “linee guida per il piano strategico di Taranto”, sia perché avrebbe dovuto astenersi in virtù del “proprio rapporto di conoscenza decennale e di comune militanza politica in favore dell’attuale presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con l’operatore economico - poi risultato vincitore - Canonico Nicola”.

Gli indagati, che la scorsa estate avevano ricevuto un avviso di proroga delle indagini, potranno ora chiedere di essere interrogati per chiarire la propria posizione.