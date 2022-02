Calcio, Taranto ad Andria per la prima vittoria del 2022

TARANTO - A caccia del primo successo del 2022. Il Taranto nel nuovo anno non ha brillato in quanto a risultati e rendimento. Un brusco rallentamento per la squadra di Laterza, che adesso non si può più concedere passi falsi per non essere risucchiata nelle zone calde della classifica. In realtà, però, gli jonici devono recuperare una partita e mezza: ovvero il secondo tempo del match sospeso con la Vibonese ed ancora la trasferta rinviata a Palermo. Ecco che il derby di Andria diventa una partita molto delicata, da affrontare con una emergenza in attacco. Mancheranno sia Saraniti (squalificato) che Baroni (infortunato) in avanti. La scelta del modulo sarà legata alla posizione di Di Gennaro: oltre al 4-3-3, mister Laterza potrebbe optare anche per il 4-2-3-1.