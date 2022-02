All'ex Ilva di Taranto si riaccendono gli altiforni

Taranto - All'ex Ilva si riaccendono gli altiforni. Acciaieria d’Italia ha informato i sindacati che il 3 marzo ripartirà l'Acciaieria 1 dello stabilimento siderurgico di Taranto con il ritorno al lavoro dell'intero organico. Successivamente verranno svolte attività di manutenzione straordinaria in Acciaieria 2. «Con la ripartenza dell’Altoforno 4, che al momento è prevista - spiegano Fim, Fiom e Uilm - nella prima decade di marzo, si marcerà con le due acciaierie a pieno regime».



Per il segretario generale aggiunto della Fim Cisl Taranto-Brindisi, Biagio Prisciano, «finalmente una buona notizia per i lavoratori. Naturalmente, di fronte ad una comunicazione di sospensione della Cig per gli operai di quell'area, non possiamo che esprimere approvazione, nella speranza di ridurre ulteriormente i numeri di cassa, anche con un’auspicata ripartenza di altri impianti». Il sindacalista confida, pur «in un clima generale tutt'altro che soddisfacente» in un riavvio «del tavolo ministeriale che possa portare ad una definitiva risoluzione della vertenza, ridando dignità ai salari di tutti i lavoratori diretti e dell'indotto nonché per tutti coloro che sono in Ilva in amministrazione straordinaria». Il tutto, conclude, «nel rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell’ambiente, dentro e fuori la fabbrica».