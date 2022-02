I miticoltori di Taranto contro l'aumento dei canoni demaniali

Taranto - I miticoltori di Confcommercio ed Unicoop contro l'aumento dei canoni demaniali marittimi. La manifestazione si terrà lunedì 28 febbraio, a partire dalle 9.30 sotto la sede della Prefettura di Taranto. Contestano l'aumento inflitto ai titolari di concessioni demaniali marittime. I mitilicoltori ricordano in una lettera al prefetto Demetrio Martino che l’ordinanza della giunta regionale del settembre 2018, recante «Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio diossina e Pcb nelle produzioni di mitili di Taranto», ordina che entro il 28 febbraio di ogni anno sia effettuata la movimentazione del novellame dal primo seno del Mar Piccolo nel secondo seno o in alternativa in Mar Grande. «Tale operazione - spiegano in una nota - comporta ulteriori investimenti per l'acquisizione e l'allestimento di nuovi specchi acquei. Impegno economico che incide sulla competitività delle imprese locali sul mercato dei mitili».



Ricordano poi che non è stata rinnovata la norma del Decreto Sostegni che prevedeva il canone agevolato per i titolari di concessioni senza scopi di lucro. Pertanto, «i canoni demaniali marittimi - rilevano gli operatori del settore - aumentano (a decorrere dall’1 gennaio 2022) del 7,95%, con grave danno per la produzione locale». Confcommercio Taranto e Unicoop Taranto chiedono dunque «misure ad hoc per gli operatori del Mar Piccolo di Taranto che favoriscano la produzione locale della Cozza di Taranto, per la quale si sta attivando un percorso di promozione e riconoscimento in sinergia con Slow Food ed altri enti accreditati nel settore delle produzioni enogastronomiche tipiche».