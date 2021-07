Gazzetta Mezzogiorno, sindaco Taranto: «È una scomparsa inaccettabile»

TARANTO - «La Gazzetta del Mezzogiorno che scompare dalle edicole anche per un solo giorno è inaccettabile. Gli attori istituzionali che hanno un ruolo in questa vicenda devono fare tutto quanto è nelle loro possibilità per scongiurare questa prospettiva. Il Comune che rappresento si dichiara disponibile a fare la propria parte, per quanto possibile». Lo afferma in una nota il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.