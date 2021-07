Taranto, Leonardo, due ore di sciopero chieste certezze sul futuro

Taranto - Due ore di sciopero su ogni turno ieri nello stabilimento Leonardo di Grottaglie, dove si realizzano le fusoliere del Boeing 787. Dalle 12 alle 14 si sono fermate le maestranze del primo turno; dalle 14:15 alle 16:15 è toccato al turno centrale, dalle 20 alle 22 al secondo turno e, infine, dalle 4 alle 6 di stamattina al terzo turno. Nel piazzale antistante lo stabilimento le Rsu di Fim, Fiom e Uilm hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare le ragioni della mobilitazione.

«Lo sciopero ha il chiaro obiettivo di richiamare l’attenzione» della società «sul comparto civile che a causa della pandemia ha subìto il maggior disagio e mostra ancora segni di sofferenza. Siamo a metà 2021 e non possiamo rischiare di affrontare anche l'anno prossimo in queste condizioni. I lavoratori attendono risposte sul futuro industriale dei siti campani e pugliesi che meritano una prospettiva diversa da quella disegnata dopo lo smembramento della ex Alenia» hanno detto Rocco Palombella, segretario generale Uilm, e Bruno Cantonetti, segretario nazionale e responsabile del settore:

Leonardo Spa, intanto, sembra escludere crisi occupazionali nello stabilimento ionico perché «la forza lavoro – fa intendere – è molto giovane, quindi, impossibilitata a fruire dei prepensionamenti, e il sito di Monteaisi-Grottaglie è il più recente della Company nazionale e realizzato ad altissima tecnologia. Da ciò deriva che i nostri programmi aziendali nel futuro prossimo prevedono attenzioni particolari per questa realtà ionica».

Il futuro per questo sito? Lo ha delineato anche l’amministrato delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, assicurando che «nei prossimi 4 anni investiremo 360 milioni di euro per ammodernare i nostri siti localizzati nel Mezzogiorno del Paese».

Nel dettaglio è intervenuto anche Maurizio Rosini, responsabile operations divisone aerostrutture di Leonardo SpA, evidenziando, innanzitutto, che «nel trasporto aereo e nell’industria aeronautica, la crisi innescata dalla pandemia da Coronavirus è più acuta rispetto a quella vissuta nel 2001 e nel 2008». Sostanzialmente, assicurano fonti aziendali, la strategia «già espressa e perseguita dalla Divisione Aerostrutture di Leonardo vede il sito di Monteiasi -Grottaglie impegnato in ogni eventuale nuovo programma che preveda “grandi” assemblaggi di assiemi in fibra di carbonio. Lo stabilimento – si approfondisce – è assolutamente fruibile anche su programmi di altri produttori e sono allo studio soluzioni industriali che, pur proteggendo la proprietà intellettuale di Boeing sul “one piece barrell”, rendano possibili utilizzi alternativi».