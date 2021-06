Ex Ilva Taranto, Emiliano: «Impianti area a caldo da fermare subito»

TARANTO - «La sentenza» della Corte di Assise di Taranto sull'ex Ilva «dice che quell'impianto ha ucciso della gente e avvelenato la catena alimentare, quindi quell'impianto va immediatamente fermato»: lo ha sostenuto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo a Timeline su Sky Tg24. «Poi - ha proseguito - lo Stato dovrà decidere se alla chiusura dell’area caldo debba seguire la decarbonizzazione, perché esiste la possibilità di gestire l’acciaieria senza il carbone. Nel frattempo, però, l’attività degli impianti a caldo va immediatamente fermata. Dopo la sentenza della Corte di Assise bisogna stoppare». «Gli impianti ex Ilva - ha aggiunto Emiliano - sono vecchi e obsoleti, in gran parte sono stati già fermati ma ci sono due altiforni che funzionano e sono pericolosi sia per gli operai che per i cittadini». «E' una situazione vergognosa e insostenibile - ha concluso - vanno stoppati immediatamente».