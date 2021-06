Ex Ilva, Emiliano: «Chiusura reparti a caldo è inevitabile»

«Ho sentito parlare di tante cose a proposito della sentenza della Corte di Assise di Taranto, ma non del prezzo altissimo che i tarantini hanno pagato per la scelta criminale di alcune persone. Io nei prossimi giorni cercherò di ribadire all’Italia, partendo da oggi, che quella è una sentenza molto importante». Lo ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano, parlando con i cronisti in occasione del 'Forum in Masseria' a Manduria. Il riferimento è alla sentenza di primo grado del processo 'Ambiente Svenduto' sul presunto disastro ambientale.

«Poi - ha proseguito Emiliano - le sentenze molto importanti possono avere anche dei punti da correggere, ma l’essenza di quella sentenza è corretta e va rispettato il lavoro dei magistrati tarantini che hanno restituito a Taranto dignità e giustizia». E’ «una sentenza - ha concluso - che non va sottovalutata».

Per il governatore pugliese Michele Emiliano, «la chiusura dei reparti a caldo» dell’ex Ilva "è ormai inevitabile». «Ora - ha aggiunto - la partita più importante è capire cosa fare nei prossimi giorni, perché pretendere che dopo una sentenza del genere la magistratura non sequestri l’impianto che tecnologicamente non è diverso da quello che ha causato il reato, è impossibile».«L'acciaieria - ha proseguito - potrebbe operare nel frattempo con gli impianti a freddo. E immediatamente cominciare la costruzione dei gruppi elettrici, per ora credo che la tecnologia più avanzata sia a gas, che ci possa portare a brevissimo anche ai forni a idrogeno». «Noi - ha concluso - abbiamo già candidato Taranto a diventare un polo nazionale dell’idrogeno che si può fare o con l’energia elettrica, o con il gas naturale, e questi due elementi ci consentirebbero di pretendere dall’Ue la protezione della nostra produzione green dell’acciaio».