Taranto, due pusher arrestati dalla polizia: recuperato oltre 1kg di droga

A Taranto sono stati arrestati dalla polizia due pusher, in due distinte operazioni antidroga.

Nella prima un pregiudicato tarantino di 53 anni, conosciuto ai poliziotti per la sua pregressa attività di spaccio, è stato notato in via Ancona mentre transitava alla guida di una Fiat Stilo. L’uomo che era sospettato di aver ripreso la sua illecita attività, alla vista delle moto dei Falchi ha aumentato l’andatura della sua vettura, dando la chiara impressione di voler evitare un controllo. È nato così un breve inseguimento durante il quale il fuggitivo ha anche compiuto qualche spericolata manovra mettendo in serio pericolo gli automobilisti. Durante la fuga, l’uomo si è disfatto di una busta di plastica lanciandola dal finestrino, al cui interno c'erano 10 panetti di hashish da circa 100 grammi l’uno. L'uomo è stato arrestato.

Qualche ora più tardi, un altro equipaggio dei Falchi è intervenuto in via Nettuno all’angolo con via Dante, fermando un 62enne pregiudicato tarantino che nei giorni precedenti era stato notato aggirarsi nella zona, alla frenetica ricerca di giovani tossicodipendenti. I poliziotti sono interventi dopo l’ennesima cessione di una dose di droga del pusher ad un suo cliente che era lì ad attenderlo. Perquisito, nel suo portafogli gli agenti hanno recuperato 5 dosi preconfezionate di cocaina e 50 euro in

banconote. Il successivo controllo domiciliare ha permesso di trovare, nascoste in un tubo di silicone, altre 48 dosi di sostanza stupefacente uguali a quelle appena ritrovare nel suo portafogli. L’uomo è stato così arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.