Ex Ilva, annunciato sciopero per il 21 maggio, coinvolti lavoratori diretti e dell'appalto

Uno sciopero di 24 ore dei lavoratori dello stabilimento Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto e dell’appalto è stato proclamato dall’Usb a partire dalle ore 7 del 21 maggio. Secondo l’organizzazione sindacale "va dato un segnale di unità da parte di tutta la forza lavoro davanti a condotte aggressive e lesive da parte dell’azienda, che mirano esclusivamente a decapitare i diritti dei lavoratori e a ledere la loro dignità». Il riferimento è ad alcune contestazioni disciplinari avviate nei confronti dei lavoratori, talvolta sfociate in provvedimenti di licenziamento. Come quelli che hanno riguardato «un capoturno del Deposito Rotoli, che - spiega l’Unione sindacale di base - denunciò l’insufficienza dei Dispositivi di protezione individuale, passando per il licenziamento e la sospensione di lavoratori del reparto CCO2 (dopo un incidente avvenuto il giorno di Pasquetta, ndr), del Treno Nastri 2, e molti altri ancora per arrivare al caso, ormai noto su tutto il territorio nazionale, di Riccardo Cristello (che condivise su Facebook un post ritenuto denigratorio, ndr)».

Secondo l’Usb è «gravissimo che, di fronte a questo scenario, il Governo continui a non far nulla per ristabilire l’equilibrio a favore di chi opera nella fabbrica; soprattutto oggi alla luce dell’ingresso dello Stato nella gestione dello stabilimento con il cda di Acciaierie d’Italia». Il sindacato sostiene che spesso, in caso di incidenti sul lavoro, le responsabilità vengano «ingiustamente e illegittimamente» scaricate sugli operai. Anche Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero per il 21 maggio ma solo per i lavoratori della Colata Continua.