Aggredì la ex e investì un'anziana: accusato anche di stalking

Taranto - La magistratura ora contesta anche il reato di stalking al 32enne di Taranto arrestato il primo maggio scorso dalla Polizia dopo aver aggredito l’ex fidanzata e aver tentato di investire il suo nuovo compagno. Durante la retromarcia, inoltre, l’aggressore aveva anche travolto un’anziana in bicicletta, facendola cadere sull'asfalto senza poi soccorrerla. Fortunatamente l’anziana ha riportato solo lievi contusioni. L’uomo era poi fuggito con un complice di 23 anni, ma dopo qualche ora entrambi erano stati rintracciati dagli agenti. Il 32enne è finito in carcere, l’altro giovane è stato denunciato. Rispondono di tentato omicidio, lesioni e danneggiamento aggravato, e l’arrestato anche di stalking.



L’aggressione, ripresa da un testimone, era diventata virale sul web. Il 32enne, da poco tornato in libertà dopo un periodo di detenzione e spesso in stato di alterazione psico-fisica per l'assunzione di droghe ed alcool, aveva sin da subito iniziato ad avere comportamenti ossessivi nei confronti della sua ex compagna e dei suoi parenti. Le continue minacce, culminate nell’aggressione del 30 aprile nella frazione di Tramontone, secondo gli investigatori avevano provocato un profondo stato di ansia e di preoccupazione nelle vittime tanto da alterare anche le normali abitudini della vita quotidiana. Il pregiudicato, già in passato, si era reso responsabile di simili reati, sempre nei confronti della ex compagna, spesso anche in pubblico ed in presenza dei loro figli minori.