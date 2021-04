Martina Franca, assemblea «vietata» ai minorenni: «Inaccettabile censura a scuola»

Monta la polemica tra le proteste degli studenti e le prese di posizione del dirigente scolastico. Il caso al liceo «Tito Livio» dove, per partecipare a un’assemblea di istituto in cui si sarebbe dovuto parlare di violenza e di omofobia, è stata chiesta obbligatoriamente l’autorizzazione dei genitori per gli studenti minorenni. Una circostanza che fa riflettere e che lascia non poche perplessità. Un ordine del giorno certamente delicato, ma assolutamente degno di trattazione.

Avvicinato telefonicamente più volte dalla «Gazzetta», per tutta la giornata di ieri, il dirigente scolastico Giuseppe Semeraro non ha ritenuto opportuno rilasciare alcuna dichiarazione. È indubbio che ci siano delle ragioni dietro questa scelta, ma la scelta di non condividerle pubblicamente non aiuta certamente a comprendere quali siano le reali motivazioni di questa presa di posizione della scuola e contribuisce ad alimentare i dubbi. Non solo, perché la mancata dichiarazione da parte della dirigenza scolastica non aiuta in nessun modo a ricucire lo strappo, prestandosi a interpretazioni che potrebbero risultare errate. Quello che è certo è che sugli argomenti da affrontare durante le assemblee di istituto non può esistere alcuna forma di censura, lo dice il regolamento di istituto (oltre che la Costituzione), salvo nel caso in cui sia prevista la presenza di personalità esterne alla scuola. Ma non è questo il caso, in quanto era prevista la discussione dell’argomento solo tra studenti, tra l’altro con modalità a distanza e online.



Intanto sull’argomento è intervenuta ieri la segreteria del Partito democratico. «Rimango sconcertato nell’apprendere che nel 2021 un liceo della nostra città ha vietato un’assemblea agli studenti che avrebbero discusso della storia di Marika, una ragazza cacciata di casa dai genitori perché omosessuale» ha detto il segretario Pd, Maurizio Saiu. «Proprio nel luogo che dovrebbe educare i cittadini del domani si nega il confronto su un argomento ancora giudicato scomodo e purtroppo accade nuovamente al Tito Livio che già due anni fa negò agli studenti un’assemblea sull’educazione sessuale. La scuola - continua Saiu - chiede l’autorizzazione ai genitori negando la libertà ai ragazzi di confrontarsi su un tema che ancora oggi viene considerato un tabù. Come segretario del Partito Democratico non posso rimanere silente di fronte a questo. Nel 2021 assistere ancora a censure rispetto a questi argomenti è inaccettabile e non fa altro che alimentare odio è discriminazione».