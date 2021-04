Manduria, rissa con ascia e sciabola: un ferito grave, due arresti

Tre persone, una delle quali ha riportato gravi ferite, sono state coinvolte in una rissa a Manduria, nel tarantino. Nei confronti di due contendenti, compreso l’uomo ricoverato in prognosi riservata in ospedale, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Si tratta di Iordan Ciprian Calugaru, di 28 anni, pregiudicato, e Angelo Caniglia, di 54 anni, pregiudicato, che ha avuto la peggio. Il terzo protagonista della rissa, di 51 anni, con precedenti di polizia, è ricercato. I tre, sorpresi dai carabinieri per strada mentre si affrontavano con ascia e sciabola, si sono colpiti violentemente fino a procurarsi reciprocamente lesioni. I militari sono riusciti a sedare la rissa disarmando i contendenti anche se uno di essi, nella concitazione dell’intervento, si è dileguato rendendosi irreperibile. Il 54enne è stato trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale "Giannuzzi» per essere sottoposto a un intervento chirurgico e versa attualmente in gravi condizioni. Il 28enne invece ha riportato lesioni più lievi. A seguito di perquisizione, inoltre, a bordo del veicolo di uno degli arrestati, sono state rinvenute altre armi: una seconda ascia, un coltello a serramanico, bastoni in legno e coltelli di uso vietato.