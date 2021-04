Grottaglie, coppia spaccia nella casa di campagna: sequestrati 20kg di cocaina, lei arrestata, lui fugge

Importante sequestro di cocaina dalla polizia di Grottaglie (Ta), con la collaborazione dei colleghi di Martina Franca e della Squadra Mobile del Capoluogo Jonico. Da tempo il personale della Squadra Investigativa aveva posto l’attenzione su una coppia residente nelle campagne di Martina Franca che aveva avviato un importante traffico “all’ingrosso” di eroina.

La loro illecita attività, come emerso dalle indagini, era anche supportata da alcuni collaboratori di origine albanese, che avevano la funzione di corrieri. I poliziotti hanno monitorato costantemente la zona rurale dove era situata la residenza della coppia, considerata base dell’illecito traffico, e hanno poi deciso di seguire e perquisire uno dei 'corrieri': nella sua auto sono stati trovati, abilmente nascosti sotto la leva del cambio, 900 euro in banconote di piccolo taglio sul cui possesso il fermato non è stato in grado di fornire una plausibile spiegazione.

Contemporaneamente i poliziotti si sono presentati alla porta della residenza della coppia per un’accurata perquisizione domiciliare. Nell’intercapedine di un mobile posto sotto la pensilina principale della casa sono state trovate inizialmente 20 dosi di marijuana e 29 di cocaina preconfezionate e già pronte all’uso. In un deposito di attrezzi agricoli, attiguo alla casa, gli agenti hanno ritrovato una busta di plastica nera con all’interno più di 14 chili di cocaina in polvere e sopra un tramezzo dello

stesso deposito un sacco di nylon bianco con altri 5 kg sempre della stessa sostanza.

Dopo l’ingente sequestro, la donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il marito - pregiudicato di 49 anni originario anch’egli della provincia di Brindisi - è riuscito con una mossa fulminea a scavalcare la recinzione della sua proprietà ed approfittando dell’oscurità ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo è ancora ricercato.