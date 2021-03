Taranto, si droga davanti ai figli: la compagna lo fa arrestare

Una donna 25enne di Taranto, stanca dal continuo uso di eroina da parte del suo convivente, che spesso si drogava anche in presenza dei due figli minorenni, ha chiesto aiuto alla Polizia e lo ha fatto arrestare. E' accaduto la notte scorsa a Taranto, quando gli agenti della Volante, dopo la segnalazione alla sala operativa della Questura, hanno bussato alla porta di un appartamento del centro cittadino. Nonostante le reticenze del compagno 27enne, i poliziotti, con la collaborazione della donna, hanno recuperato in un pensile della cucina una bustina di cellophane con all’interno alcuni piccoli pezzi di eroina ancora in pietra per un peso complessivo di circa 30 grammi.

La donna, che non ha riferito di aver subito atti violenti da parte del convivente, ha deciso di chiedere l’intervento della Polizia per salvaguardare i figli. Il 27enne, con precedenti per droga, è stato accompagnato negli uffici della Questura per le procedure di identificazione al termine delle quali è stato condotto in carcere.