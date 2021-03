Taranto, la droga era nascosta in un peluche e in un calzino: 2 arresti in poche ore

Due arresti in poche ore in due distinte operazioni antidroga del personale della Squadra Mobile di Taranto.

Un pusher di 38 anni, già conosciuto per la sua attività di spaccio, da qualche giorno era sotto osservazione per una frenetica attività di spaccio in Piazza Messapia. Nell’intero arco della giornata, il 38enne incontrava i suoi clienti, molti dei quali conosciuti come abituali assuntori di cocaina, per poi spostarsi a passo svelto verso uno stabile di via Capocelatro ed uscirne dopo pochi istanti.

Avendo ormai chiari gli spostamenti del pusher, i Falchi hanno deciso di intervenire, e lo hanno bloccato recuperando 500 euro in contanti in banconote di vario taglio ed un mazzo di chiavi. Nell'appartamento, abilmente nascoste all’interno di un pupazzo di peluche, i poliziotti hanno recuperato circa 20 dosi di cocaina già preconfezionate e pronte per lo spaccio.

Dopo il ritrovamento, il 38enne è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanza stupefacente.



Al Quartiere Tamburi, gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato, durante un controllo di routine, un Apecar con a bordo un 42enne pregiudicato tarantino, anch’egli già conosciuto per i suoi precedenti in materia di spaccio.

I poliziotti hanno recuperato, nascosto in un calzino, un piccolo involucro di cellophane con all’interno 20 grammi di cocaina.

Il successivo accertamento in un negozio di detersivi gestito dal 42enne, in una traversa vicina al luogo del controllo, ha permesso di ritrovare, nascosto all’interno di una coppa di riso sfuso, un altro involucro con 15 grammi sempre della stessa sostanza sequestrata poco prima.

Al termine dell’operazione il pregiudicato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.