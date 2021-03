Martina Franca, anche i dipendenti delle Poste nel mirino dell’hacker Glaaki

MARTINA FRANCA - Nel mirino del presunto hacker di Martina Franca, noto nell’ambiente con lo pseudonimo di «Glaaki», sarebbero finiti i dipendenti di Poste Italiane.

Dalle richieste del dipartimento nazionale di pubblica sicurezza, divisione polizia postale, rivolte al pubblico ministero della procura romana Maurizio Arcuri, viene alla luce una campagna di “spear phishing”, cioè una truffa per sottrarre dati, che sfrutta il tema della diffusione dell’emergenza pandemica da Covid 19.

Alcuni ignari dipendenti di Poste italiane hanno ricevuto negli ultimi mesi una mail, solitamente inviata da un indirizzo conosciuto (anche i mittenti erano vittima di accesso abusivo), in cui erano contenuti aggiornamenti sullo stato di avanzamento del virus e protocolli da applicare. Spesso le mail erano inviate da indirizzi di diretti superiori e gli utenti erano portati ad aprire allegati indicanti “disposizioni urgenti” sul tema Covid 19, oppure presunti documenti riassuntivi racconti in file “zip” o ancora un file Excel con la dicitura “ministerodellasalute.gov” in cui era nascosto un codice malevolo che secondo gli investigatori era realizzato da un abile hacker italiano ed era inoculato nei sistemi al fine di rubare dati bancari e altre informazioni sensibili.

A gennaio scorso le tracce informatiche seguite da polizia postale e Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) hanno portato fino all’abitazione di un’ignara settantaseienne di Martina Franca. La perquisizione ordinata dal pm Arcuri, che indaga sui cyber attacchi, ha portato sulle tracce del figlio 45enne, che gli investigatori sospettano essere l’autore del codice malevolo utilizzato per effettuare accessi informatici sfruttando uno spazio web sottoscritto proprio dall’anziana e cinque diversi indirizzi Ip tutti intestati alla donna. Il 45enne esperto informatico ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un pc portatile, tre smartphone, alcuni hard disk e chiavette usb.

Ora è indagato per detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico. I legali dell’indagato, avvocati Mimmo Lardiello e Angelo Raguso, tuttavia, ritengono che dalla documentazione di indagine ci sia solo prova del passaggio informatico dagli indirizzi Ip intestati alla madre dell’indagato ma non risulta alcuna prova dell’eventuale utilizzo di dati sottratti.