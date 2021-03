Mittal Taranto, azienda pulizie cessa attività per mancato rinnovo: 200 posti a rischio

TARANTO - L’azienda Alliance Green Services Italia Srl dell’appalto ArcelorMittal, che si occupa di pulizie industriali, ha comunicato la cessazione al 31 marzo prossimo delle proprie attività all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Lo rendono noto i sindacati Filcams, Fisascat, Uiltrasporti e Usb Lavoro privato, precisando che "tale cessazione è conseguenza, a dire dell’azienda, del mancato rinnovo contratti in essere da parte della Committente. Le circa 200 unità attualmente impiegate in AGS Italia Srl erano, in gran parte, transitate nella nuova azienda da non più di un anno e mezzo, attraverso una procedura di cambio appalto complicata e che ha visto la perdita di numerosi posti di lavoro».

Gli stessi lavoratori, osservano i sindacati, «si trovano di fronte ad una situazione similare senza sapere cosa accadrà dopo il 31 marzo. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno ed ha, ovviamente, fatto ripiombare i lavoratori nell’angoscia dettata dall’assoluta incertezza sul proprio futuro occupazionale».

Filcams, Fisascat, Uiltrasporti e Usb Lavoro hanno avviato "le procedure previste per il passaggio di appalto, coinvolgendo ArcelorMittal e le istituzioni, ciascuno per le proprie competenze, affinchè - concludono - siano garantiti i diritti di tutti i lavoratori e nessuno rimanga senza lavoro. Inoltre, nella giornata di lunedì, presso la sede di AGS Italia Srl, si terrà una assemblea di tutti i lavoratori coinvolti, al fine di discutere in merito a quanto accaduto e decidere le iniziative da intraprendere a tutela del diritto al lavoro».