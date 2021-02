Taranto, detenuti o ai domiciliari prendevano reddito cittadinanza: 12 denunciati

Alcuni continuavano a ricevere il Reddito di cittadinanza pur essendo detenuti, altri mentre erano agli arresti domiciliari. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Taranto che hanno denunciato 12 persone, tutte ufficialmente disoccupate, per truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagine ha permesso di accertare che dall’aprile 2019 hanno frodato lo Stato per quasi 50 mila euro.

Anche attraverso pedinamenti, i militari hanno scoperto che le 12 persone denunciate, e che da oggi non riceveranno più il Reddito di cittadinanza, non fornivano le dovute informazioni pur di ottenere il sostegno economico. Ad esempio non dichiaravano di essere sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o dell’obbligo di dimora, oppure fornivano informazioni mendaci sulla residenza anagrafica.