Taranto, perseguitava la ex compagna: arrestato per stalking

TARANTO - Non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale, durata circa 20 anni, e sin dai primi mesi dello scorso anno aveva iniziato a perseguitare la sua ex compagna con gravi minacce, pedinamenti e messaggi intimidatori inviati in maniera maniacale. Per questo un 42enne di Taranto era già stato raggiunto il 13 gennaio scorso da un provvedimento giudiziario divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma ha reiterato i suoi comportamenti ed è stato arrestato dalla Polizia di Taranto su ordinanza di custodia cautelare. I suoi continui pedinamenti, i lunghi appostamenti sotto casa e i minacciosi messaggi inviati tramite i social network da tempo avevano turbato la serenità della donna, che in alcuni frangenti, terrorizzata, aveva chiesto aiuto alle Forze di Polizia. La ripetitività degli atteggiamenti vessatori è alla base dell’inasprimento della misura cautelare nei confronti dell’indagato con l’accusa di stalking.