Martina Franca, afghano sorpreso a rubare in chiesa: denunciato, ma Don Martino lo aiuterà a cercare lavoro

Quante volte avremmo voluto avere una seconda possibilità? Ogni tanto succede, come nel caso di un uomo di 31 anni di nazionalità afgana, sorpreso a rubare. Nei giorni scorsi le immagini di videosorveglianza della chiesa di San Domenico, nel centro storico, avevano inquadrato un uomo che si era reso responsabile di un furto, a seguito del quale è scaturita una denuncia contro ignoti. Nei giorni seguenti il parroco di San Domenico, mentre era in visita al Villaggio di Sant’Agostino, guardando in diretta le immagini dell’impianto di videosorveglianza, ha riconosciuto gli abiti e le sembianze di quell’uomo che, questa volta, era alla Chiesa del Monte Purgatorio intento ad armeggiare vicino alla cassetta delle offerte con il chiaro intento di rubarla. Immediatamente allertate le forze dell’ordine, l’uomo è stato raggiunto da alcuni volontari, assieme al responsabile della struttura don Martino Mastrovito. All’arrivo del personale della Polizia di Martina Franca, il 31enne afgano è stato condotto in commissariato per la formalizzazione della denuncia, supportata dalle immagini video messe a disposizione delle forze dell’ordine da parte del Villaggio di Sant’Agostino.



In commissariato il 31enne ha incrociato gli occhi di don Martino Mastrovito, quest’ultimo rivolgendosi all’uomo gli ha chiesto le ragioni del suo gesto e se le motivazioni del furto fossero legate a cause di necessità. Una volta accertato l’effettivo stato di indigenza dell’afgano è stato chiesto all’uomo se avesse mai provato a chiedere aiuto. «Se mi avessi chiesto - gli ha detto don Martino Mastrovito - ti avrei dato certamente di più degli 8 euro e 40 centesimi contenuti nella cassetta delle offerte dei fedeli». E così, dopo aver condannato l’episodio e formalizzato la denuncia, don Martino ha chiesto ai poliziotti di poter offrire a quest’uomo una seconda opportunità, innanzitutto offrendogli l’opportunità di essere ospitato durante queste fredde notti martinesi e successivamente magari aiutandolo a cercare un lavoro.