Grottaglie, il Tar dice stop all'appalto per il collegamento tra l'aeroporto e la Statale 7

TARANTO - Tar di Lecce ha annullato l'aggiudicazione dell’appalto da 12 milioni di euro indetto dalla Provincia di Taranto per l’esecuzione dei lavori di collegamento della Statale 7 con l’aeroporto di Grottaglie, finanziato interamente dalla Regione Puglia nell’ambito del Patto per lo Sviluppo 2014/2020. E’ stato così accolto il ricorso proposto dalla società Pype Lyne di Pisticci (Matera), tramite l’avv. Luigi Quinto, contro l’esito della gara, aggiudicata ad un raggruppamento di imprese con capogruppo la società Eurocogen di Potenza. La ricorrente aveva presentato la migliore offerta sia in termini economici sia in termini qualitativi ma era stata esclusa all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta per aver formulato una soluzione progettuale giudicata non congrua dall’Amministrazione. Da qui la proposizione del ricorso. L’avv. Quinto spiega che il Giudice amministrato «ha giudicato illegittima l’esclusione, rilevando la violazione del principio del contraddittorio. Questo perché il Rup ha introdotto nella valutazione finale di incongruità elementi nuovi, non riconducibili a quelli evidenziati nella precedente richiesta di chiarimenti. Per effetto della decisione del Tar la Provincia dovrà ora riprendere il procedimento di verifica dell’offerta Pype Lyne, risultata la migliore in gara, nel rispetto dei principi affermati nella sentenza».