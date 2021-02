Massafra, in giro con dosi di cocaina e 1500 euro: arrestato 23enne

MASSAFRA - I carabinieri di Massafra, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 23enne del posto, nullafacente e con precedenti di polizia.

I militari, durante una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato 8 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa nonché materiale per il confezionamento, un taccuino contenente le cifre dovute dagli assuntori e 1530 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Lo stupefacente, il materiale ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.