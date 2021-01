Taranto, aggredì la compagna perché il figlio neonato piangeva: divieto di avvicinamento

Nei cinque mesi di convivenza ha sottoposto la compagna a violenze fisiche e psicologiche e in una circostanza, prima di Natale, l’ha aggredita per futili motivi legati al pianto del figlioletto di pochi mesi. Si tratta di un 25enne pugliese che in quella occasione si scagliò contro la malcapitata mettendole le mani intorno al collo, nonostante avesse ancora il bimbo in braccio, e accusandola di non saper svolgere il suo ruolo di mamma. Solo il successivo intervento dei poliziotti scongiurò peggiori conseguenze. A conclusione dell’attività investigativa, il personale della Squadra Mobile ha eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti del 25enne. La donna sin dall’inizio della tormentata relazione sentimentale ha subito una serie di violenze fisiche e psicologiche dal compagno, spesso accecato - secondo quanto denunciato - da un’ingiustificata gelosia.

L’ultimo violento episodio in ordine di tempo è avvenuto nel dicembre scorso, quando la coppia aveva riprovato per l’ennesima volta a riprendere una pacifica convivenza. La donna era stata aggredita solo perché il figlio più piccolo piangeva e non riusciva a calmarlo. Il 25enne continuò a minacciare di morte la compagna anche all’arrivo dei poliziotti.