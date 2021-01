Picchia i genitori con una palla da biliardo: arrestato 18enne nel Tarantino

I carabinieri di Taranto hanno arrestato in due distinte occasioni due persone, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nel primo caso i militari sono intervenuti a Leporano per sedare una violenta lite in famiglia, scaturita per futili motivi, tra una coppia e il loro figlio 18enne. Il ragazzo, dopo aver minacciato e picchiato i genitori, facendo uso anche di una palla da biliardo avvolta in una calza a mo’ di mazza ferrata, ha aggredito i militari intervenuti, che solo a fatica sono riusciti a bloccarlo.

Nel secondo episodio invece, i militari delle Stazioni di Taranto Principale e Talsano sono intervenuti in via Amalfi in soccorso di una donna originaria della Nigeria, minacciata da un suo conoscente, un 27enne originario del Gambia. Anche in questo caso il giovane, alla vista dei militari, li aggrediva brandendo un lungo coltello a serramanico. Prontamente disarmato è stato bloccato ed arrestato. In entrambi i casi gli arrestati sono stati condotti in carcere.