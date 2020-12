Natale a Taranto, doni a 25 bimbi con capacità motorie ridotte

TARANTO - Si chiama «Natale per tutti» il progetto realizzato dalle associazioni La Casa di Sofia e Mister Sorriso, in partenariato con Formedil CPT Taranto, e il supporto dell’assessorato comunale al Welfare, dei Servizi Sociali e dell’Asl, con l’obiettivo di consegnare un gioco a 25 bambini tarantini con capacità motorie ridotte. Lo scopo dell’iniziativa, presentata dal direttore generale dell’Asl Stefano Rossi, è quello di promuovere la terapia ricreativa per migliorare la qualità della vita dei bambini diversamente abili o gravemente ammalati. Per un bambino con grave disabilità, infatti, è difficile trovare un regalo da inserire nella lista dai doni di Natale. «I giocattoli che si trovano normalmente nei negozi - spiega una nota dell’Azienda sanitaria locale - non possono essere usati da chi ha disabilità gravi a livello motorio, oppure se esistono in commercio, sono giochi costosi». Per questo motivo, l’Associazione la Casa di Sofia ha pensato di adattare i comuni giocattoli, inserendo uno switch, un pulsante molto grande e facile da schiacciare anche solo con un dito, un piede o con la fronte e quindi accessibile, che attiva un sensore e dunque il meccanismo del giocattolo stesso». La Responsabile del Centro Territoriale Malattie Rare, Adriana Di Gregorio, insieme ai colleghi dell’Area Evolutiva del Dipartimento di Riabilitazione, ha fornito alle famiglie dei bambini disabili tutte le informazioni per poter ricevere in dono un gioco per Natale.