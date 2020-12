Taranto, atti sessuali sulla figlioletta di 6 anni: in manette un 31enne. Garante: aumentano abusi

Un 31enne di Taranto è stato arrestato dalla Polizia (è ai domiciliari) perchè accusato di violenza sessuale aggravata nei

confronti della figlia minore. Le indagini sono partite dalla denuncia della ex moglie che aveva intuito qualcosa da strani

discorsi della figlioletta di appena 6 anni.

Secondo i successivi accertamenti del personale specializzato della Squadra Mobile – Sezione Reati contro la Persona in danno di Minori e Reati Sessuali – l’uomo avrebbe commesso, in più circostanze e in un arco temporale di molti mesi a partire dal 2018, atti sessuali in danno della figlioletta minore.

Le delicatissime indagini del personale specializzato della Squadra Mobile condotte con con l’ausilio di un psicologo hanno permesso, attraverso l’ascolto protetto delle vittime, di accertare negli ultimi due anni i numerosi abusi sessuali del 31enne,

compiuti in casa di parenti, approfittando della loro assenza.

Ieri mattina pertanto i poliziotti hanno rintracciato l’uomo per l’esecuzione dell’ordinaza di custodia cautelare di cui è destinatario.

GARANTE MINORI: AUMENTANO GLI ABUSI

La pandemia di coronavirus «ha reso i più deboli ancora più deboli» e «ha influito sulla quotidianità di tutti, ma soprattutto su quella dei più giovani: bambini e adolescenti non vanno a scuola, i nuclei familiari sono isolati e si confrontano, ogni giorno con nuove sfide a causa dell’insicurezza, dell’angoscia, della riorganizzazione delle abitudini, della situazione surreale, dei conflitti relazionali e dello stress provocato dalla promiscuità».

E’ quanto scrive il Garante regionale pugliese per i minori, Ludovico Abbaticchio, in una ideale «letterina» a Babbo Natale. «Abbiamo rilevato - dice - un aumento dei casi di trascuratezza e di abusi sessuali a causa dei conflitti domestici esacerbati dal confinamento, dall’insicurezza, dall’isolamento sociale e dalla carenza di sorveglianza sociale. La convivenza in spazi ristretti può scatenare situazioni di stress che le famiglie difficilmente riescono a gestire. Nell’emergenza che stiamo vivendo, la violenza assistita, il cyberbullismo e gli abusi online sono rischi supplementari ai quali è esposta l’infanzia».

Secondo il Garante, in questo momento «i bambini sono i più esposti e vulnerabili, si sentono sopraffatti, insicuri e abbandonati a sé stessi. I loro diritti alla protezione e all’integrità sono minacciati». «Eppure - rileva - la spesa sociale in Italia, rispetto alla media europea, è stata la prima voce ad essere ridimensionata come spesa pubblica quando, al contrario, avrebbe dovuto essere rafforzata». «Vanno incrementare i servizi alle persone - conclude - le famiglie e le persone di minore età non devono più essere lasciate sole nelle loro fragilità sociali ed economiche».