Mottola fa luce sul martirio di Tommaso Becket: l'opera d'arte immersiva fino al 3 gennaio

Mottola fa luce sul martirio di Thomas Becket. Attraverso un’opera d’arte immersiva, tra le più contemporanee d’Europa, la cittadina murgiana celebrerà gli 850 anni dalla scomparsa dell’Arcivescovo di Canterbury. La sua vita leggendaria, conclusasi con l’assassinio ordito dall’amico Enrico II adirato dalla difesa ecclesiale del prelato contro le regole monarchiche, è ora raccontata in 162 metri quadri di animazione ed effetti, supportati da un impianto audio altamente performante. È quanto accadrà dal 20 dicembre al 3 gennaio presso la chiesa dell’Immacolata (ad eccezione dei festivi 25 e 26 dicembre e 1 gennaio) nell’evento sensoriale «3.0» organizzato dall’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket in collaborazione con il Comune di Mottola e la Chiesa Santa Maria Assunta.

Attraverso il progetto della compagnia Formediterre ed il full service di Luigi Nardelli, il regista Antonio Minelli dirigerà lo spettacolo di immersione sensoriale in una stanza virtuale. Musica e luminosità per racchiudere la storia suggestiva del patrono di Mottola, «che cercheremo di far vivere e rivivere in questo grande box in cui ci si catapulterà in un tempo e in uno spazio assolutamente non convenzionale» evidenzia il direttore artistico Minelli.

Il teatrante ligure, che ha solcato palcoscenici e strade d’Italia ed Europa in trent’anni di carriera, è Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica per la didattica. Tanto è formativa la sua opera ispirata all’eccidio del prelato inglese del 29 dicembre 1170, che Mottola rievoca da tempo durante i festeggiamenti patronali, i quali, quest’anno, a causa del Covid, vedranno la «lettura» storico-religiosa in forma prevalentemente digitale. L’offerta si presenta però interessante e parla di uno scrigno virtuale, ora reso pubblico sul portale becket1170.it, e dello spettacolo interattivo, che farà «risentire» l’eco delle gesta di Becket di immolarsi alla Chiesa (tanto da essere canonizzato tre anni dopo la morte da Papa Alessandro III) che, alla fine del Dodicesimo secolo, si espanse presto da Canterbury fino alla Terra Santa. Sul suo tragitto, a Mottola, era ancora vivo il ricordo del vescovo Alimberto, ucciso dai soldati di Marcualdo - cancelliere del principe Boemondo di Taranto - per difendere il suo popolo. Il successore decise allora che, a protezione del paese, doveva esserci un Santo, un ecclesiastico coraggioso, al pari del presule ucciso dagli spietati militari: Tommaso Becket. La sua «presenza» a Mottola è stata rafforzata dal ritrovamento, nel 2017, di due reliquie durante il restauro della chiesa dell’Assunta. Quella teca in zinco e il frammento osseo rafforzano il legame tra la cittadina pugliese e Canterbury. Proprio dall’ancestrale colonia romana d’Inghilterra, il 29 dicembre, alle ore 19.30, via streaming, sarà trasmesso il video messaggio a Mottola dal rettore della Cattedrale e del sindaco della città inglese. Un nuovo «mattone» sotto l’opera, in cantiere, di gemellaggio tra le due realtà. Unite da San Tommaso, il cui omicidio, sulla base dell’unico testimone oculare Edward Grim, ispirò nel 1935 Thomas Stearns Eliot nel dramma teatrale Assassinio nella Cattedrale.

L’episodio, 850 anni dopo, rivivrà nella luce avveniristica. Oltre a tale percorso emozionale, dal 20 dicembre al 3 gennaio, sono previste delle installazioni grafiche nel centro urbano di Mottola. Tale progetto mira a connettere lo spazio urbano all’evento sensoriale e presidiare i percorsi del quotidiano dei cittadini. Luoghi all’aperto, da vivere nel rispetto del distanziamento (l’agenda potrebbe adeguarsi ad eventuali restrizioni), si trasformano in un racconto visivo sulla storia del Santo. Alcuni pannelli grafici racchiudono le opere d’arte a lui dedicate, in un percorso di scoperta della sua vita e delle sue imprese. Una connessione tra spazio pubblico e quello dedicato tradizionalmente alle celebrazioni della fede. Nell’aria di Mottola, dunque, aleggerà lo spirito becketiano.