Taranto, preleva oltre 9mila euro usando carta di credito di un cliente: indagato direttore banca

Militari della Compagnia di Manduria della Guardia di Finanza di Taranto hanno concluso le indagini, delegate dalla procura della Repubblica, a carico del direttore di un Istituto di Credito con sede a Manduria e di una sua dipendente, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Le indagini hanno riguardato la sottrazione di somme di denaro ai danni di un ignaro cliente ultranovantenne, poi deceduto, titolare di un conto corrente presso la banca. La carta di credito utilizzata per gli illeciti prelievi risultava dai documenti ufficiali regolarmente consegnata al correntista, ma di fatto era nella disponibilità del direttore. Attraverso l’analisi della documentazione bancaria acquisita nonché dalla visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’Istituto di Credito, è stato possibile ricostruire le modalità delle sottrazioni di denaro nel periodo in cui l’anziano era ricoverato in una struttura socio-sanitaria. In particolare, nell’arco temporale di tre mesi, sono stati accertati prelievi anomali, quantificati complessivamente in 9.100 euro, uno dei quali eseguito direttamente dal direttore della banca che, al termine di una giornata lavorativa, prelevò dallo sportello bancomat la somma di 1.500 euro. La sottrazione del denaro è stata resa possibile attraverso la complicità di una dipendente della banca, preposta al rilascio degli strumenti di pagamento elettronico.