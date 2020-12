Ex Ilva, a Taranto monta la rabbia

«L’idea unanimemente condivisa è di mettere in campo un’azione in grado di attirare l’attenzione del governo con l’intento di arrestare definitivamente i suoi propositi rispetto all’ex Ilva». Le associazioni ambientaliste tarantine spingono per una manifestazione di protesta contro il piano, annunciato solo a grandi linee, messo a punto dall’esecutivo e da ArcelorMittal. La firma dell’accordo è attesa nei prossimi giorni. Lo Stato, tramite Invitalia, entrerà nella nuova compagine societaria inizialmente in maniera paritaria. Le prospettive green sembrerebbero però disattese considerando la previsione di tornare a 8 milioni di tonnellate d’acciaio, continuando a usare prevalentemente carbone. Il sindaco Rinaldo Melucci ha avuto un confronto le associazioni ambientaliste avviando un ciclo di incontri in videoconferenza con la cittadinanza.

A quale tipo di protesta si sta pensando? «Il nodo che non è stato ancora sciolto - spiegano dal movimento Giustizia per Taranto - riguarda la forma in cui attuarla: dalle associazioni la proposta è stata quella di una manifestazione di dissenso davanti ai cancelli della fabbrica (causa dei nostri drammi), o davanti alla Prefettura (simbolo del Governo sul territorio). L’opinione prevalente è stata quella di manifestare in strada, meglio se davanti i cancelli del siderurgico, pur nel rispetto delle disposizioni anti-Covid».

Le parole d’ordine «con cui farlo - si aggiunge - sono: respingere al mittente il piano del governo ed aprire un accordo di programma in cui prevedere la partecipazione della città».

Intanto, il sindaco Melucci oggi incontrerà i rappresentanti istituzionali del territorio (alle 14.30) e le organizzazioni sindacali (16.30), mentre lunedì sarà la volta degli amministratori locali della provincia (12.30) e delle associazioni datoriali (15.30). Dell’accordo che «si va definendo - commenta la presidente di Legambiente Taranto, Lunetta Franco - conosciamo solo indiscrezioni. Sembrano quasi dei numeri a lotto. Tuttavia manca una questione che per noi è la premessa di tutto, cioè la valutazione di impatto sanitario dello stabilimento siderurgico, qualunque sarà il suo assetto produttivo».

Per il Comitato Cittadino e Lavoratori Liberi e Pensanti, movimento di cui fanno parte anche operai del Siderurgico, «qualunque posizione alternativa rispetto alla chiusura totale non è solo l’ennesima presa in giro, politica e sociale per Taranto ma sottoscrive la condanna a morte di operai e cittadini. La proposta di “chiusura della sola area a caldo” è un corto circuito propagandistico. Noi opporremo una strenua resistenza a chiunque abbia intenzione di tenere ancora aperta quella fabbrica di morte».