Taranto risparmia sulle luminarie: 100mila euro a famiglie in difficoltà

Con l’utilizzo di parte del budget previsto per eventi e luminarie, sensibilmente ridotti, il Comune di Taranto destina 100mila euro per l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari, beni di prima necessità, articoli natalizi e di informatica, giocattoli, materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione a famiglie e cittadini più fragili. I beni saranno destinati a cittadini singoli o famiglie residenti nel Comune di Taranto, segnalati dai Servizi Sociali comunali per la loro particolare condizione di disagio o indigenza, anche e soprattutto dovuta alle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, onlus riconosciute e non, avranno tempo fino al 7 dicembre per partecipare alla manifestazione d’interesse predisposta dagli uffici comunali per realizzare il Natale solidale voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci.