Manduria, chiusi due bar: ospitavano summit clan mafiosi

La Polizia ha notificato ai titolari di due bar di Manduria (Taranto), uno nel centro cittadino e uno nella frazione di Uggiano Montefusco, i provvedimenti di sospensione della licenza per 30 giorni emessi dal Questore Giuseppe Bellassai nell’ambito dell’inchiesta denominata «Cupola», che il 23 ottobre scorso ha portato ala notifica di 23 ordinanze di custodia cautelare, per gravi reati tra i quali associazione a delinquere di tipo mafioso. Cinquanta in tutto gli indagati. La misura di pubblica sicurezza è stata disposta in applicazione dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico della legge di pubblica sicurezza) che riconosce ai Questori la facoltà di sospendere le licenze degli esercizi pubblici in presenza di determinate condizioni, tra le quali «quando costituiscono abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, tanto da essere considerati luoghi pericolosi per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini». Le indagini, oltre a dimostrare l’esistenza del sodalizio criminale, hanno individuato tra i luoghi di abituale ritrovo degli indagati, i due bar destinatari del provvedimento di chiusura. Gli stessi secondo gli inquirenti, venivano frequentati soprattutto per effettuare veri e propri summit tanto che lo stesso Gip li ha definiti basi operative del presunto gruppo malavitoso. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore della DDA di Lecce Milto Stefano De Nozza.