San Giorgio Jonico, scoperta attività abusiva di autodemolizione e discarica, una denuncia

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Taranto hanno provveduto - a San Giorgio Jonico - al sequestro penale di una superficie di circa 10mila mq, su cui era stata allestita un'attività abusiva di autodemolizione e discarica di veicoli fuori uso, rottami ferrosi e componenti di automezzi.

I militari hanno accertato che all’interno di un’area privata si svolgeva l'attività, e che la zona era anche adibita a depositeria di autoveicoli in parte smontati ed in parte abbandonati. Rinvenuti inoltre rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, veicoli fuori uso, parti di carrozzeria e pneumatici, ed altro materiale accatastato all’interno di vecchi container. Il responsabile è stato denunciato con l’accusa di aver realizzato una discarica non autorizzata di rifiuti speciali e per l’esercizio abusivo dell’attività di autodemolitore.