Taranto salgono contagi Covid (+57), Melucci: «Comportamenti corretti o chiudo tutto»

TARANTO - «Io non lo so quanto ancora stringente sarà il nuovo Dpcm, so che al prossimo accenno di comportamenti che definirei semplicemente disumani, perché mettono a rischio la comunità intera, a Taranto si chiude tutto. La città, nonostante queste difficoltà, si stava rimettendo in cammino, non le vogliono bene quelli che si comportano in maniera irresponsabile». Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci in merito al significativo aumento di contagi da Covid-19 registrati nella provincia ionica in questa seconda fase dell’epidemia. Oggi il bollettino epidemiologico della Regione Puglia segnala 57 casi nel Tarantino e due decessi.

«Pensavamo forse di essere immuni - aggiunge Melucci - sullo Ionio, non sappiamo contenere i rischi, crediamo al primo pagliaccio che strilla contro la scienza invece che a cogliere e ad assecondare gli sforzi che istituzioni e forze dell’ordine fanno quotidianamente per preservare la nostra salute e proteggere la nostra economia».

Giovedì prossimo sarà convocata la conferenza dei sindaci ionici in seno all’Asl, allargata al governatore Michele Emiliano, alla task force regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica, ai consiglieri regionali, «per valutare - conclude il sindaco Melucci - alcune delle criticità che in questi giorni si stanno registrando nella nostra organizzazione sanitaria. In questo giorno così particolare stringiamoci, allora, intorno agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, agli addetti delle società partecipate e alla protezione civile. Gli stupidi non vinceranno, proteggiamo insieme Taranto dal virus».