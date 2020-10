Taranto, «Ora ci vuole chiarezza sul futuro dell'ex Ilva»

«Tutti tacciono. Manca poco più di un mese alla scadenza del 30 novembre entro cui Am InvestCo ha facoltà di recedere dal contratto di affitto previsto dall’accordo del 4 marzo. Ora chiediamo di rendere noto lo stato e i contenuti del confronto tra ArcelorMittal e Governo sugli assetti societari e sul possibile ingresso di Invitalia attraverso il conferimento di capitali pubblici». Escono allo scoperto i segretari nazionali di Fim, Fiom e Uilm Roberto Benaglia, Francesca Re David e Rocco Palombella. La vertenza ex Ilva è arrivata a uno snodo cruciale e la trattativa per la definizione della nuova compagine societaria vede il sindacato, che sollecita «l’annunciato nuovo piano industriale ed ambientale», ancora ai margini. Fim, Fiom e Uilm «non intendono semplicemente assistere - osservano i sindacalisti - al finale di una vertenza a tratti surreale», per questo ritengono che «vadano rilanciate iniziative di mobilitazione, informazione, sensibilizzazione negli stabilimenti e nei territori di riferimento, a partire dalla caratterizzazione della vertenza ArcelorMittal nello sciopero del 5 novembre».

Il riferimento è alle 4 ore di sciopero, già programmate, dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale. «Quello di Taranto - ha detto ieri Francesca Re David intervenendo in collegamento video alla conferenza stampa della Fiom di Taranto sulla contestata sospensione di un delegato Rsu che aveva denunciato criticità sugli impianti - è un sito che non riesce a trovare pace nella propria definizione anche rispetto al rapporto con la cittadinanza, con l'ambiente e con le prospettive dei piani industriali, ambientali e occupazionali. Noi abbiamo fatto un accordo al Ministero nel settembre del 2018 con un'azienda che il governo ci ha presentato. Non è che il sindacato si sceglie l'azienda di riferimento». ArcelorMittal «aveva vinto - ha rammentato la segretaria generale della Fiom - una gara di evidenza internazionale. Questa azienda un anno dopo ha smentito quell'accordo e non eravamo ancora in fase di pandemia, presentando una idea diversa anche sui temi che riguardano l'occupazione su cui avevamo fatto l'accordo che prevedeva zero esuberi».

Da tempo «stiamo denunciando a Taranto e in tutti gli stabilimenti - ha osservato ancora Re David - la mancanza di investimenti necessari, la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'aumento della cassa integrazione e l'utilizzo della cassa integrazione pre Covid e durante il Covid che sta caratterizzando questi stabilimenti». ll governo, ha chiosato la leader della Fiom, «ci convoca ogni tanto, quando facciamo magari qualche sciopero, solo per informarci del fatto che stanno discutendo ma senza nessuna interlocuzione». Il governo ha «grosse responsabilità. Parla - ha puntualizzato Re David - con l'azienda, crediamo. Sta discutendo dei piani finanziari, crediamo. Si dice che sta discutendo del suo ingresso, non si sa se con quota di maggioranza o di minoranza e non sappiamo nemmeno se l'azienda con cui discutiamo ci sarà ancora dal 30 novembre in poi». «C'è una svalorizzazione dei lavoratori che vengono considerati come ultimi da ascoltare - ha dichiarato in conclusione la segretaria nazionale della Fiom - per poi magari sentirci dire che se non firmeremo l'accordo che da loro verrà definito rischiamo noi di far chiudere gli stabilimenti perchè non accondiscendiamo a una cosa su cui siamo totalmente tagliati fuori».