Martina Franca, «Non fermare la festa»: i party si programmano in attesa di tempi migliori

Obiettivo dichiarato: “Non fermare la festa!” È questo il nome dell’iniziativa lanciata da Luca Stasi, titolare dell’agenzia di eventi Rebeat.it, che propone una singolare quanto originale proposta per evitare che un intero comparto economico, quello dell’organizzazione di eventi e spettacoli, possa essere completamente devastato dai violenti danni economici di questa pandemia. Vietare le feste private è stata una delle scelte del Governo nel tentativo di contenere il contagio; una decisione che coinvolge feste per bambini, ma anche per adulti, come lauree o compleanni e si ripercuote, inevitabilmente, nella vita di persone e professionisti che si ritrovano senza lavoro dopo aver investito per poter ripartire, e privi di supporti mirati dedicati al settore.

L’idea alla base della proposta è abbastanza semplice, ma potrebbe risultare efficace: approfittare di questo periodo di chiusura per pianificare il proprio evento privato, qualunque esso sia, di qualsiasi genere o natura, anticipando una quota di prenotazione, ma senza fissare una data precisa. Una proposta che garantirebbe un po’ di ossigeno agli operatori economici del settore eventi per fronteggiare le spese fisse che in questo momento sono comunque presenti, nonostante la chiusura. Non importa la tipologia di ricorrenza, può essere anche un semplice compleanno, l’importante e non dimenticarsi di tutti quei lavoratori che in questo momento stanno soffrendo il peso della chiusura dovuta alla pandemia da covid-19.

Un’iniziativa che richiama un po’ al “caffè sospeso” nei bar, messo a disposizione per i più bisognosi, solo che in questo caso si tratterebbe soltanto di un anticipo sulle spese di un qualcosa che si sarebbe dovuto fare e che - solo per ora - non è possibile organizzare. Pianificare oggi un evento futuro avrebbe anche l’effetto di avere maggior tempo per curare ogni minimo particolare.

La probabilità che molte aziende del settore eventi non riusciranno a ripartire è altissima, con pesanti ricadute che si prospettano anche dopo che la fase acuta sarà terminata, e con conseguenze che potrebbero durare ancora per lungo tempo. La diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale ed estero ha avuto e continuerà ad avere ancora per molto tempo un importante impatto sull’industria dell’organizzazione di eventi e impone una riflessione sulla necessità di conciliare le posizioni dei diversi operatori del settore. Per ora l’obiettivo dichiarato resta quello di “Non fermare la festa!”.