Taranto, bazar dello spacco in Mar Piccolo: arrestato 18enne, aveva quasi un chilo di hahish

Uno spacciatore 18enne è stato arrestato dalla Polizia al quartiere Tamburi. Gli agenti della sezione falchi della Squadra mobile hanno notato il giovane incontrarsi con consumatori abituali di hashish.

Dopo un pedinamento, i poliziotti hanno notato che il giovane faceva spesso spola tra il suo appartamento situato in via Mar Piccolo e le strade limitrofe, dove incontrava altri ragazzi, presumibilmente suoi clienti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, in cucina, all’interno di un fornetto a microonde veniva trovata in una scatola di cartone bianco un piccolo panetto di hashish ed alcune altre piccole stecche della stessa sostanza supefacente per un peso complessivo di circa 100 grammi, un bilancino elettronico perfettamente funzionante con evidenti tracce di recente

misurazione della droga e 320 euro in banconote di piccolo taglio che rendevano ancor più concreti i sospetti maturati in precedenza.

Sul un tramezzo della stessa cucina, sono stati ritrovati, ben nascosti, altri 8 panetti di hashish per circa 800 grammi complessivi. Al termine dell’operazione antidroga terminata con successo, il 18enne è stato arrestato.