Mittal Taranto, sul futuro Confindustria non ha dubbi: «Sì al passaggio allo Stato»

TARANTO - Confindustria Taranto «condivide e rilancia» l’analisi, che la stessa associazione aveva avanzato al Governo poco meno di un anno fa, di Alessandro Banzato, presidente di Federacciai, il quale ipotizza per la trattativa Arcelor Mittal il passaggio in mano pubblica per risanare la fabbrica e rimetterla sul mercato.

«Prospettammo questa ipotesi - afferma il presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro - direttamente a Palazzo Chigi nel corso di una riunione straordinaria convocata dal premier Conte alla presenza di diversi ministri sulla vicenda ex Ilva, e le nostre parole suscitarono reazioni perplesse».

In sostanza, l’associazione ipotizzò l’ingresso dello Stato nella gestione dello stabilimento, attraverso soggetti quali Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Sogesid, quale possibile soluzione per poter traghettare il centro siderurgico fuori dalla situazione di precarietà.

Al premier fu avanzato un possibile scenario in cui «lo Stato - rammenta Marinaro - avrebbe potuto risanare lo stabilimento per poi solo successivamente rimetterlo sul mercato e affidarlo ad uno o a più privati. Auspichiamo che si definiscano presto i termini della trattativa tra Governo e Arcelor Mittal e - conclude - che si assumano a breve le decisioni per poter imprimere allo stabilimento quella svolta green finora particolarmente celebrata ma mai esplicitata nei suoi contenuti».