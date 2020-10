Ex Ilva di Taranto, Banzato: «Italia non può farne a meno»

TARANTO - «Taranto è importantissima per una manifattura come quella italiana, la seconda in Europa dopo la Germania». Lo ha detto il presidente di Federacciai Alessandro Banzato spiegando che «se abbiamo livelli bassi a Taranto, anche la nostra manifattura soffre, l’Italia ha bisogno di Taranto, con un miglioramento ambientale, che era già cominciato». In caso di fallimento della trattativa con ArcelorMittal, secondo Banzato «credo che un passaggio in mano pubblica in questo caso sia ineluttabile, con lo Stato traghettatore per far tornare poi la situazione risanata in mano ai privati».

«Come produttori di acciaio - ha aggiunto il presidente di Federacciai - siamo interessati che la produzione a Taranto possa tornare su livelli più alti». "All’interno di ArcelorMittal Italia - ha proseguito - gli stabilimenti del Nord sono importanti e sicuramente dovranno continuare a vivere sulla scia di Taranto».